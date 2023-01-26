Avrupa'nın en iyisi UMAKİT'e SKT'den özel destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST Yarışları'nda mücadele eden veya farklı yarışlara proje hazırlayan tüm topluluklara kaynak bulmaya devam ediyor. Otomotiv sanayiinin öncü firmalarından olan SKT Yedek Parça ile yapılan anlaşma sayesinde UMAKİT üyeleri, yürüttükleri projeler için maddi katkı ve mentörlük desteği alabilecek. Hazırlanan sözleşme metnine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Kaan Türkel imza attı.

Gençlerin teknoloji merakı memnun ediyor

Düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eğitim-öğretim yükümlülüğünün yanı sıra üreten, kendini geliştiren ve proje yapmak adına çabalayan öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin teknolojik kalkınmasında en kilit noktanın üreten gençlerin sayısının artırılması olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “TEKNOFEST, bu ülkenin ve milletin geleceğini temsil etmektedir. Oradaki atmosfer, milletimiz adına bizleri de gururlandırıyor. Üniversitemizin, böyle bir organizasyonun parçası olmasından da son derece mutluyuz. Öğrencilerimizin gösterdiği ilgi ve katılım düzeyi son derece yüksek. Ön başvurularda Türkiye birincisi olduk. Bu da gençlerin teknolojiye büyük bir merak duyduklarını gösteriyor. İş dünyamızın da desteği ile öğrencilerimizin yarışlara en güçlü şekilde katılması için gayret ediyoruz. Bizlere ve öğrencilerimize katkı sunan SKT firmasına da bu vesile ile teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Destekler artarak devam edecek

SKT Firması yetkilileri de Bursa Uludağ Üniversitesi'ni her durumda desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Yetkililer, öğrencilerin yapacakları projelere sadece maddi anlamda değil, tecrübe paylaşımı anlamında da ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söyledi.

İşbirliği protokolü imza töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve UMAKİT üyeleri de hazır bulundu.