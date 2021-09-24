Avukata 7 kurşunun cezası 14 yıl hapis

Berrin Bayam'ı, Mudanya Bademli Mahallesi'ndeki evinde tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaralayan sanık Ş.B. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ş.B, 14 Nisan 2020 tarihinde, boşanmak üzere olduğu ve 16 yıldır Av. Berrin Bayam'ın yanında çalışan eşi Hatun Bulut ve boşanma davası protokolünü hazırlayan Avukat Bayam'ı kurşun yağmuruna tutmuştu. Ş.B, saldırı sırasında önce Avukat Bayam'a 2 el, sonra eşi Hatun Bulut'a bir el ve ardından yeniden Bayam'a 5 el ateş etmiş, Bayam'ın karın bölgesine 4, bacağına ve koluna da birer kurşun isabet etmiş, biri de sıyırmıştı. Hatun Bulut ise hafif sıyrıkla yaralanmış ve ayakta tedavi edilmişti.

Bursa Barosu'nun olayın olduğu gün itibariyle her aşamasını takip ettiği dava, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığı Berrin Bayam'a yönelik eyleminden ötürü kasten öldürme suçundan hüküm kurarak önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayın oluş şekli, yaralanmanın vasfı ve sanığın kasdını dikkate alarak 14 yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Ş.B'nin Hatun Bulut'a karşı da eşe yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, ancak aynı gerekçelerle cezayı 14 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, konut dokunulmazlığının ihlâli suçundan da sanığa ayrıca 6 ay hapis cezası verdi ve böylece Bulut, toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, kararı yorumlarken, avukata 6 kurşunun cezasının daha ağır olması gerektiğini savundu.