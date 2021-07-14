Ay yıldızlı bayrak zirvedeki yerini aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Zirveye Yürüyüş' programına katılan dağcı ve izciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan aldıkları Türk bayrağını Uludağ'ın zirvesinde 2 bin 543 metre yüksekliğe dikti.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını hala koruyan 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Zirveye Yürüyüş' programı düzenlendi. Uludağ'ın zirvesinde bulunan ve doğa olayları nedeniyle yıpranan Türk bayrağının değiştirilmesi amacıyla yapılan yürüyüş öncesi etkinliğe katılacak dağcı ve izciler, 11 Temmuz günü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Zirveye dikilecek Türk bayrağını ekibe teslim eden Başkan Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verilmesi bakımından bu etkinliğin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Başkan Aktaş'tan aldıkları Türk bayrağını zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye çıkaran dağcı ve izciler, zirvede İstiklal Marşı'nı da okuyarak etkinliği tamamlamış oldu.