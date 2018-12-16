Ayağı kırılan yavru kedi, üniversitede tedavi altına alındı

Ayağı kırık halde bulup tedavi ettirmek istediği yavru kediye, Yenişehir'de veterinerlerin bakmadığını öne süren İbrahim Topuz'un, İznik'e götürüp, zabıtaya teslim ettiği kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde kedinin yerde kıvrandığını gören İbrahim Topuz, kedinin ayağının kırık olduğunu fark etti. Yavru kediyi tedavi ettirebilmek için veterinerlerin kapısını çalan Topuz'a hiçbir veteriner yardımcı olmadı. Yenişehir'de 5 veterinerin kediye bakmadığını iddia eden Topuz, yaralı kediyi alıp İznik'e gitti. İznik'te zabıtaya teslim ettiği kedi, zabıta ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başından geçenleri anlatan İbrahim Topuz, "Bugün hafta sonu olduğu için İznik Yenişerefiye üzerinden Yenişehir Terziler köyüne geldik. Burada köy meydanında çay içerken yavru bir kedinin ayağının kırık olduğu gördük. Arabama alarak Yenişehir merkeze getirdim. 4 veteriner gezdirmeme rağmen ilgilenmediler, bakmadılar. 5. Veteriner kontrol etti ve ayağının kötü olduğunu, kendilerinin bir şey yapamayacağını söyledi. İnegöl Belediyesi'nin barınağına götürmemizi söyledi. Biz de Yenişehir zabıtasına giderek ricada bulunduk. Hafta sonu olduğu için yeterli personelli olmadığı söylediler. 153'ü arayarak derdimizi anlattık. Onlar da Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesine götürmemizi söylediler. İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak ricada bulunduk. Allah razı olsun 2 saat koşturmanın sonunda kediyi zabıtaya teslim ettik. Yavru kedi veterinerlik fakültesine götürülmek üzere yola çıktı" dedi.