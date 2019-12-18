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Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.


Edinilen bilgilere göre olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Mehmet Nuri A. isimli işçi, kazan temizleme makinesinde çalıştığı sırada ayağını makineye kaptırdı. Makineye ayağını kaptıran talihsiz işçinin üç parmağı koptu. Arkadaşları tarafından durumu fark edilen işçi özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı işçinin tedavisi burada sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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