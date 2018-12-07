Ayağını yem makinesine kaptıran talihsiz adam hayatını kaybetti

Bursa'da ayağını yem makinesine kaptıran Kadir Özekim, makinenin içine çekilerek feci şekilde can verdi.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Demirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan Kadir Özekim (40), hayvanlarının bakımını yaptı. Hayvanlara yem vermek için toplanan otları yem kırma makinesine atan Özekim, makinenin haznesine gereğinden fazla ot koyunca, otları ayağı ile itelemek istedi. Aniden ayağını makinenin helezonuna kaptıran ve makinenin içine çekilen evli ve 3 çocuk babası Kadir Özekim feci şekilde hayatını kaybetti.