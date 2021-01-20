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‘Ayak sobası'na rağbet arttı

Kış soğuklarının kendini hissettirmesi ile birlikte ‘ayak sobası’ olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına rağbet arttı.

Kış soğuklarının kendini hissettirmesi ile birlikte ‘ayak sobası' olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına rağbet arttı.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ayakkabıcı tamirciliği yapan ve kışın keçe tabanlık başta olmak üzere çeşitli ürünler satan Mehmet Baybura (66), işlerinin iyi olduğunu söyledi.


Keçe tabanlıkların ayakları sıcak tuttuğunu ifade eden 50 yıllık ayakkabı tamircisi Mehmet Baybura, “Kış aylarının gelmesi ile nezle, grip gibi rahatsızlıklar da artıyor. Bu hastalıkların bir çoğuna da kişinin kendine iyi bakmaması ve üşüyen ayakların neden olduğu biliniyor. Ayak sağlığını korumak, ayaklarını sıcak tutmak isteyen vatandaşlar keçe tabanlıklardan alarak ayaklarını soğuktan koruyorlar. Keçe tabanlık ayakkabının ayrıca daha rahat olmasını sağlar” dedi.


Baba mesleğini 50 yıldır Mehmet Baybura, “Keçe, günlük yürüyüşlerimizde ayaklarımızın yorulmasını da büyük ölçüde engeller” diyerek, keçe tabanlıkların çiftini 4 TL'den sattığını belirtti.

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