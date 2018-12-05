EKO

-Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa'da atıyor

(fotoğraflı-görüntülü)

BURSA(İHA) - Büyükşehir Belediyesi ile Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen ve Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturan 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını tedarikçilere açtı. ‘Yaz Sezonu' temasıyla planlanan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden 46 firmanın iştirak ettiği fuar açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın fuar endüstrisinden daha fazla pay alabilmesini sağlamak ve sektöre hareket kazandırmak adına Network Fuarcılık'la ortaklaşa düzenlediği 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. 40 ilden sektör bileşenlerinin yer aldığı organizasyonun açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Rıfat Aygüler, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, BTSO Deri Komitesi Başkanı Ramazan Kuneroğlu ve Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker tarafından birlikte yapıldı. 5-8 Aralık tarihleri arasında açık kalacak 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nda, firmalar arası ikili görüşmeler de sektöre önemli katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2018 yılında bu anlamda 8 etkinlik düzenlediklerini ve yılsonuna kadar bu sayıyı 11'e çıkarmak istediklerini kaydetti. Bursa'nın fuarcılık alanından daha fazla pay alabilmesini sağlamak ve ilgili sektörlere hareket kazandırmak adına bu tür organizasyonları planladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunlardan 8.'si olan 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, sektörün önde gelen ayakkabı üreticileri ile tedarikçilerini bir araya getiriyor. Haziran ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarın aynı yıl içinde ikincisinin düzenlenmesi, sektörün hareketli olduğunu ve Bursa açısından önemini gösteriyor” dedi.

Başkan Aktaş, üreticiler, perakendeciler ve toptancılar arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile iş bağlantılarının da hedeflendiği fuarda ayrıca yeni koleksiyonlar ve tasarımların da tanıtıldığını ifade etti. Sektörün önde gelen 43 firmasının katıldığı etkinliğin hem ayakkabı ve deri endüstrisine hem de fuar sektörüne ivme katacağına inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Organizasyonun planlanmasında ve organizasyonda emeği geçen ve katkı sağlayan tüm kişi ile kurumlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin dolu dolu geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan ise İstanbul korkusuna rağmen Bursa'da düzenlenen fuarlardan bekledikleri etkiyi aldıklarını ifade etti. Konuşmasında, sektörün asıl ihtiyacının ihracat olduğunu, bu konuda Çin'in rol model olması gerektiğini kaydeden Aydan, “Çin, ihracatıyla piyasalara hakim oldu ve güçlendi. Bunun için biz de ihracata yönelmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, kendimizi başarılı saymıyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda özellikle dış piyasalardaki alıcıları Türkiye'ye getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Rıfat Aygüler de deri ürünleri sanayisinde merkez olmak istediklerini açıkladı. Düzenlenen fuarın bu hedefe hizmet ettiğini söyleyen Aygüler, bir sonraki fuar katılımcılarına deri osb olarak yüzde 50 hibe destek vereceklerini ifade etti. Deri ürünleri ihracatının şu anda 2 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılmasının gerektiğini kaydeden Aygüler, bunun da rekabetten geçtiğini söyledi.

Açılış konuşmalarında, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ve BTSO Deri Komitesi Başkanı Ramazan Kuneroğlu ile Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasar Eker de söz aldı. Aytekin, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken; Eker, Bursa'da düzenledikleri fuar sayısını artırmak için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurguladı. Kuneroğlu da sektörün bu tür organizasyonlardan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti.

Açılışın ardından Başkan Aktaş ile protokol üyeleri, tek tek stantları dolaşarak, üreticilerle sohbet etti-ürünleri inceledi.

(SD)

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın fuar endüstrisinden daha fazla pay alabilmesini sağlamak ve sektöre hareket kazandırmak adına Network Fuarcılık'la ortaklaşa düzenlediği 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. 40 ilden sektör bileşenlerinin yer aldığı organizasyonun açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Rıfat Aygüler, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, BTSO Deri Komitesi Başkanı Ramazan Kuneroğlu ve Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker tarafından birlikte yapıldı. 5-8 Aralık tarihleri arasında açık kalacak 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nda, firmalar arası ikili görüşmeler de sektöre önemli katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2018 yılında bu anlamda 8 etkinlik düzenlediklerini ve yılsonuna kadar bu sayıyı 11'e çıkarmak istediklerini kaydetti. Bursa'nın fuarcılık alanından daha fazla pay alabilmesini sağlamak ve ilgili sektörlere hareket kazandırmak adına bu tür organizasyonları planladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunlardan 8.'si olan 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, sektörün önde gelen ayakkabı üreticileri ile tedarikçilerini bir araya getiriyor. Haziran ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarın aynı yıl içinde ikincisinin düzenlenmesi, sektörün hareketli olduğunu ve Bursa açısından önemini gösteriyor” dedi.

Başkan Aktaş, üreticiler, perakendeciler ve toptancılar arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile iş bağlantılarının da hedeflendiği fuarda ayrıca yeni koleksiyonlar ve tasarımların da tanıtıldığını ifade etti. Sektörün önde gelen 43 firmasının katıldığı etkinliğin hem ayakkabı ve deri endüstrisine hem de fuar sektörüne ivme katacağına inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Organizasyonun planlanmasında ve organizasyonda emeği geçen ve katkı sağlayan tüm kişi ile kurumlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin dolu dolu geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan ise İstanbul korkusuna rağmen Bursa'da düzenlenen fuarlardan bekledikleri etkiyi aldıklarını ifade etti. Konuşmasında, sektörün asıl ihtiyacının ihracat olduğunu, bu konuda Çin'in rol model olması gerektiğini kaydeden Aydan, “Çin, ihracatıyla piyasalara hakim oldu ve güçlendi. Bunun için biz de ihracata yönelmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, kendimizi başarılı saymıyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda özellikle dış piyasalardaki alıcıları Türkiye'ye getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Rıfat Aygüler de deri ürünleri sanayisinde merkez olmak istediklerini açıkladı. Düzenlenen fuarın bu hedefe hizmet ettiğini söyleyen Aygüler, bir sonraki fuar katılımcılarına deri osb olarak yüzde 50 hibe destek vereceklerini ifade etti. Deri ürünleri ihracatının şu anda 2 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılmasının gerektiğini kaydeden Aygüler, bunun da rekabetten geçtiğini söyledi.

Açılış konuşmalarında, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ve BTSO Deri Komitesi Başkanı Ramazan Kuneroğlu ile Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasar Eker de söz aldı. Aytekin, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken; Eker, Bursa'da düzenledikleri fuar sayısını artırmak için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurguladı. Kuneroğlu da sektörün bu tür organizasyonlardan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti.

Açılışın ardından Başkan Aktaş ile protokol üyeleri, tek tek stantları dolaşarak, üreticilerle sohbet etti-ürünleri inceledi.