Ayakkabısındaki uyuşturucu ayağına batınca yakayı ele verdi

Bursa'da satmak için ayakkabısının içine sakladığı uyuşturucu ayağına batınca polisin dikkatini çeken zehir taciri ve yanındaki cezaevi firarisi arkadaşı yakayı ele verdi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen 6 kişinin arasından birinin farklı adım atmasından şüphelenen ekipler, şahıstan ayakkabısını da çıkarmasını istedi. Şüphelinin çıkardığı ayakkabılarına bakan ekipler, gördükleri karşısında şoke oldu. B.Ö. isimli şüphelinin ayakkabısına 60 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı.

Zehir tacirinin yakayı ele vermesi üzerine ekipler daha titiz bir çalışma yürüterek şahısların kimlik sorgularını yapmaya başladı. 6 kişiden birinin de üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler parmak izi yardımıyla şüphelinin, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan B.Ö. ile S.K. ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.