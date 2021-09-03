İhlas Haber Ajansı

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Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde önceki akşam Ayasofya Camii bahçesinde 3 kişi tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde önceki akşam Ayasofya Camii bahçesinde 3 kişi tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.


Olay, Ayasofya Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, tartışma sonucu, İbrahim A. (48) )ile Ahmet Y. (33), Alican Ö. (32) ve Emrah D. (32) arasında kavga çıktı. 3 kişi tarafında darp edilen İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim A., Bursa'ya sevk edildi. Polis olaya karışan üç kişiyi gözaltına aldı.

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