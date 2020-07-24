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Ayasofya Camii için Bursa'da lokma dağıtıldı

Orhaneli Belediyesi, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii için ilçe merkezinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulundu.


Orhaneli Merkez Durdubey Caminde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara Orhaneli Belediyesi tarafından lokma ikramında bulunuldu. Orhaneli Belediye Başkanı Başkan Ali Aykurt, "Biz bugün sadece Ayasofya Camini yeniden açmıyoruz. Hem ecdadımızın vaziyetini yerine getiriyoruz, hem de bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin dosyalarını ortaya çıkartıyoruz. Bugün Ayasofya Cami aslına döndürülerek gerçek özgürlüğüne kavuşturulmuş ve inşa edildiği tarihten itibaren defalarda şahit olduğu yeniden dirilişinden birini daha yaşamaktadır. İnşallah Ayasofya Caminin özgürlüğü Mescidi Aksa'nın da gerçek anlamda özgürleşmesine de vesile olacaktır” dedi.

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