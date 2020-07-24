Ayasofya Camii için Bursa'da lokma döktürüldü

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şubesi 86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii için Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası önünde yer alan Hacı Veli Cami'de Cuma namazının ardından lokma ikramında bulundu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, “Ayasofya'nın minarelerinden ezan sesleri yeniden yankılanıyor. Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadet açılması tüm mazlumlara umut olmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde bu vesile ile bugün burada cuma namazının ardından lokma ikramında bulunduk. Herkesin hayır duası ile maneviyatımız güçlü bir şekilde geleceğe daha güzel adımlar atacağız.” dedi.