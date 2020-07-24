İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya Camii için Bursa'da lokma döktürüldü

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şubesi 86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii için Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası önünde yer alan Hacı Veli Cami’de Cuma namazının ardından lokma ikramında bulundu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şubesi 86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii için Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası önünde yer alan Hacı Veli Cami'de Cuma namazının ardından lokma ikramında bulundu.


Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, “Ayasofya'nın minarelerinden ezan sesleri yeniden yankılanıyor. Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadet açılması tüm mazlumlara umut olmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde bu vesile ile bugün burada cuma namazının ardından lokma ikramında bulunduk. Herkesin hayır duası ile maneviyatımız güçlü bir şekilde geleceğe daha güzel adımlar atacağız.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.