Ayçiçeği ve Buğday tohumları toprakla buluşuyor

Mudanya Belediyesi, 'Topraktan Halka, Tarladan Sofraya' projesi çerçevesinde belediyeye ait arazileri üretime açmaya devam ediyor. Balabancık, Çekrice ve Emirleryenicesi'nde toplamda 308 dönümde ayçiçeği ve buğday tohumu toprakla buluştu.

Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, ayçiçekyağı ve buğday unu üretimini de sürdürüyor. İlçe genelinde atıl vaziyette bulunan belediye arazileri üretime açılırken, toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday üretimi yapılıyor. Elde edilen ürünler ayçiçekyağı ve buğday unu olarak vatandaşa dağıtılıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Özellikle salgın döneminde gördük ki tarım ve kendi kendine yetebilmek, en az sınırlarımızı korumak kadar önemli. Onun için tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin üretimle kalkınacağını biliyor, yerel yönetimler olarak bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.