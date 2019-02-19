Aydemir: “Olumsuz söylentiler inşaat sektörünü etkiledi”

Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, inşaat sektörünün 2019'a sıkıntılı başladığını belirterek, söylentiler sebebiyle gayrimenkul alıcısının daha dikkatli davrandığını söyledi.

Konut satışları, son yılların en büyük düşüşünü yaşayarak ocak ayında yüzde 24.8 oranında gerilerken, sektörün önemli isimlerinden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, açıklamalarda bulundu. İnşaat sektörü için 2019'un son yılların en sıkıntılı yılı olduğunu dile getiren Aydemir, “Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında gerileyerek 72 bin 937 oldu. Bu son 7 yılın aylık bazda en düşük satış rakamı. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 72,2 oranında azalarak 6 bin 537 adet oldu. Önceki yıllarda satışların yüzde 30'a yakını konut kredisi ile gerçekleşirken, faizlerin 1.70'lerde olması kredi taleplerini bitirdi. Dolar kurundaki artışla da yabancılara konut satışları geçen sene ocak ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu” dedi.

Faaliyet gösterdikleri Bursa ve Balıkesir'deki son durumu değerlendiren Özkan Aydemir, “Bursa'da 2019 Ocak ayında yüzde 27 gerileme ile son 7 yılın en düşük konut satışı gerçekleşti. İlçeler bazında ise Nilüfer'de 844, Osmangazi'de 554, Yıldırım'da ise 278 konut satışı gerçekleşti. Satışların bin 197 adedi ilk defa olup, bin 551 adet de 2. el gayrimenkul satıldı. Balıkesir'de ise 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 25 düşüşle bin 475 adet konut satışı gerçekleşti. İlçeler bazında satışlarda ise Edremit'te 422, Bandırma'da 247, Altıeylül'de 247 ve Karesi'de 121 konut satıldı” diye konuştu.

“Konut alacaklar yüzde 20'lere varan indirimlerden faydalanıyor”

İnşaat sektöründe 2004 yılından beri yaşanan parlak yılların 2019 yılı içerisinde görünmeyecek gibi göründüğünü belirten Özkan Aydemir, “Konut kredi faizlerinin şubat ayı içerisinde yüzde 1.70'lere düşmesi az da olsa bir kıpırdama sağladı. Önümüzdeki aylarda faizlerin psikolojik sınır olan yüzde 1'lere yaklaşması sektöre bir nebze de olsa katkı sağlayabilecektir. Sektörün hareketli olduğu günlerde inşaat firmalarının ve gayrimenkul satanların pazarlıkları çok cüzi oranlarda gerçekleşmekteydi. 2018 yılının son çeyreğinden itibaren pazarlık rakamları yükseldi. 650 bin liraya satılan 3+1 dairelerin fiyatları, şu anda 500 bin seviyelerine kadar düştüğünü görmekteyiz” dedi.

“Yatırımcı inşaat değil, bitmiş bina satın alıyor”

İnşaat halindeki gayrimenkullerden çok, bitmiş, oturulmaya hazır mülkler tercih edildiğini ifade eden Aydemir, “Sektördeki söylentiler ve korku, birçok gayrimenkul alıcısının daha dikkatli davrandığı gösteriyor. Lüks konut alımları azaldı. Daha çok 300-350 bin TL arası 1+1 ve 2+1 daireler satılıyor. 2019 yılı, inşaat firmalarının devam eden projelerini bitirme yılı olacak, yeni projeler 2020'de başlayacak. Bursa'da kentsel dönüşümün sıkıntılı olması sebebiyle birçok vatandaşımızın mağdur olduğu görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yol haritasında, her belediye kendi il veya ilçesinin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni hazırlayacak ve bakanlığa sunacak. İnşaat firmalarından yeterlilik belgesi olması ve yüzde 10 teminat veya tamamlama sigortası istenecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gayrimenkuller artık Taşınmaz Değerleme Dairesi tarafından belirlenecek piyasa şartlarındaki değerine göre satılacak. Bu düzenleme ile gayrimenkul alım satımlarında düşük beyanın önüne geçilmesi hedefleniyor” diye konuştu.