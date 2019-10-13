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Aydın: "Bursa tarım fuarının ekonomiye güç katacağına inanıyoruz"

Bursa tarım fuarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, ülke ve bölge ekonomisine güç katacağına inandığını söyledi.


Bursa'da 14 ülkeden 285 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşen fuarda traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar birçok ürün sergilendi. Tarım ve hayvancılık sektörü nabzının 5 gün boyunca Bursa'da attığını belirten BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, "Ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektörü Bursa'da bir araya geldi. Fuar süresince kurulan iş bağlantılarıyla bölge ve ülke ekonomisine, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına katkı sağlamasını, iş hacminin de ülke ve bölge ekonomisine güç katmasını bekliyoruz” dedi.

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