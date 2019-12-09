Aydın: "Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz"

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Akçeşme Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bugünkü misafirlerimiz anaokulunda eğitim gören minik yavrularımız. Minik yavrularımızı belediye meclisimizde ağırladık, sohbet ettik, güldük, eğlendik ve çocuklarımızın sorularını cevapladı. Çocuklarımızın o yaşama sevinci bizim bu millete hizmet etme duygumuzu daha çok perçinliyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başka Aydın, “Geleceğimizin teminatı olan çok değerli eğitim neferlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyorum. Öğretmenlerimiz sayesinde her gün bir adım daha ileriye gideceği inancımızla her zaman yanlarında olduğumuzu da vurgulamak istiyorum” dedi.