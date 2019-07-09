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Aydın: “Gayemiz ortak, hedefimiz bir”

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, emniyet personeli ve Büyükşehir Belediyesi Yenişehir şantiyesinde görevli personel ile birlikte kahvaltı yaptı.

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, emniyet personeli ve Büyükşehir Belediyesi Yenişehir şantiyesinde görevli personel ile birlikte kahvaltı yaptı.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen kahvaltı programında konuşan Başkan Davut Aydın, “Geleceğimiz Yenişehir'i birlikte inşa etmek için tüm kurum çalışanlarıyla bir ve beraber olmalıyız. Biz Yenişehir olarak büyük bir aileyiz, hepimiz Yenişehir için çalışıyoruz. Büyükşehir'imize bağlı olarak çalışan arkadaşlarımız var. Biz Büyükşehir veya ilçe ayrımı yapmıyoruz. Hepimiz belediye personeliyiz” dedi.


Aydın, “Ve yine siz değerli emniyet mensuplarımız; can ve mal güvenliğimizi emanet ettiğimiz sizler, gece gündüz daha güvenli, daha huzurlu bir Yenişehir için çalışıyorsunuz. Gayemiz ortak, hedefimiz bir” diye konuştu.

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