Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"

Korona virüsü mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bulunduğu 152 haneye kısıtlama süresince 8 bin 528 kap sıcak yemek dağıtımı Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve başladığım ilk günde verdiğim söz üzerine ocağı yanmayan, sobası tütmeyen hiçbir hanemiz ve vatandaşımız kalmayacaktır" diye konuştu.