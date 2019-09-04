İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'dan Bahçeli'ye davet

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bahçeli’yi ilçede yapılacak festivale davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bahçeli'yi ilçede yapılacak festivale davet etti.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali başlıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye Yenişehirli hemşerilerimizin selamını ilettik. Kurtuluş şenlikleri ve festivale davet ederek kendilerine program hakkında bilgiler verdik. Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcılarımız M. Hidayet Vahapoğlu ile Mustafa Kalaycı'ya da ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine, Yenişehir'imizi çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonuna ulaştırmak, vatandaş memnuniyetini ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülkü edinen hizmet kurumları olduğumuzu belirttik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.