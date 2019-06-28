Aydın'dan kırsal mahallelerle ilgi açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karabahadır Mahallesi bağlantı yolunun sathi asfalt kaplamasının bugün itibariyle tamamlandığını ifade eden Başkan Davut Aydın, Akçapınar Mahallesinde de mahalle içi yollar ile Mobilya OSB bağlantı yolunun astarının atıldığını, sathi kaplamasının da yapılacağını söyledi. Yatırımların Bursa Büyükşehir Belediyesiyle karşılıklı işbirliği içerisinde hızla tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bir yandan yarım kalan alt yapı ve asfaltlama çalışmaları devam ederken, diğer taraftan ilçemizin güzelleşmesi daha modern ve yeşil bir görüntü kazanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. İlçemizin köyünde de merkezinde de asfaltlanmamış ya da parke taşı döşenmemiş alan kalmayacaktır” dedi.