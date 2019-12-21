Aydın'dan kuruyan Gölbaşı'nın kurtarılması için önerge

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan ve kurumakta olan Gölbaşı göletiyle alâkalı meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Verdiği önergede Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı'nın yüzde 90'ının kuruduğuna dikkat çeken Erkan Aydın, 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde oluşan kurumanın Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürdüğünü belirtti. Susuz arazinin havadan görüntüsünün kuraklığın boyutunu gözler önüne serdiğini söyleyen Erkan Aydın şöyle devam etti:

“Uludağ'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu.Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılayamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor. Söz konusu göl Bursa ovasının da can damarı. Eğer gölün kuruması halinde bölgedeki tarım alanları büyük zarar görecek ve çiftçi çaresiz kalacak.Bursa ovasına hayat verin gölün bir ân önce alınacak tedbirlerle yeniden tarıma ve doğaya kazandırılması gerekiyor.Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı'nın acil tedbirlerle kurtarılması ve yeniden doğaya kazandırılması maksadıyla anayasanın 98'inci, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.”