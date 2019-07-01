Aydın'dan meydan açıklaması

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Cephe Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenlemeleri Projesi” çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Başkan Davut Aydın, geçen hafta Saat Kule Meydanında başlayan çalışmalara istinaden kamuoyunda yanlış algıların oluşmasını önlemek maksadıyla yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan Cephe Sağlıklaştırılması ve Meydan Düzenlemesi Projesinin, geçtiğimiz hafta da Saat Kule Meydanını kapsayan kısmına başlanmıştır. Hepinizin bildiği üzere Büyükşehir Belediyemizce yürütülen bu proje, önceki dönem tamamlanamamış, yarım kalan bölümleri için çalışmalar yeniden başlatılmıştır. Belediye Meydanının devamı olan Saat Kule Meydanı için zemin kaldırma faaliyetine geçen hafta başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, o bölümün tamamlanmasını takiben, müteahhit firmanın Arasta Sokak ve diğer sokaklara aynı projeyle döşediği kalitesi düşük taşları değiştirecektir. Bunun sebebi ise müteahhit tarafından döşenen taşların mukâvemet yani dayanıklılık testlerinden geçememiş olmasıdır. Bu değişiklik; ne Bursa Büyükşehir Belediyesine, ne de Yenişehir Belediyesine ilave bir mâliyet yükü getirmeyecektir. Şartnâmeye uygun kalite döşenmemiş olan ve değiştirilecek olan bu taşların ek mâliyeti müteahhit firmanın sorumluluğundadır. İlçemizin her bir ferdini ilgilendiren böyle bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek bizler için önemlidir. Bu vesileyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Fen İşleri Daire Başkanımız ve personellerine projenin tamamlanmasında gösterdikleri gayretler sebebiyle çok teşekkür ediyorum” dedi.