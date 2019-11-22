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Aydın'dan pancar müjdesi

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, vatandaşlara bir müjde daha verdi.

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, vatandaşlara bir müjde daha verdi.


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Davut Aydın, 50 bin ton olan pancar alımlarının kapasite artırımı yapılarak 200 bin tona çıkarıldığını açıkladı. Tarım şehri olan ilçenin gelişmesi adına pek çok temaslarda bulunduğunu ifade eden Aydın, “Yenişehirli çiftçilerimizin önümüzdeki yıldan itibaren pancar yetiştirmek için bir fırsat doğmuştur. Bu pancarların tamamının kota artışı sağlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından alınacaktır. Bu vesileyle ilçemizdeki Türkşeker'e ait olan kantarda hizmet vermeye devam edecektir. 2020 yılı için Yenişehir ovasında yetiştirilen pancarların şeker oranının artırılmasına yönelik çalışmaları Yenişehir Ziraat Odası'nın birlikte başlattık. Rabbim hayırlı, bereketli verimli mahsûller yetiştirmeyi nasip etsin” dedi.

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