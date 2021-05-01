Aydınlatma direği ve ağacı yerinden sökerek takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çarptığı aydınlatma direği ve ağacı yerinden söktü, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kestel Ankara yolu 14. kilometrede meydana geldi. Sabri A. idaresindeki 16 ALV 346 plakalı otomobil, İnegöl istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Direk ve ağacı yerinden söken otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada araç içinde yolcu olan Aziz A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz A.'yı ambulansla Kestel Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.