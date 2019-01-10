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Aydınlatma lambası ana yola devrildi

Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle ana yola devrilen aydınlatma lambası park halindeki bir araca zarar verdi.

Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle ana yola devrilen aydınlatma lambası park halindeki bir araca zarar verdi.


Olay, Ankara yolunda Sarıcami karşında meydana geldi. Şiddetli lodos sebebiyle aydınlatma direği ana yola devrilerek, park halindeki bir araca zarar verdi. Şans eseri yoldan geçen araçlar ve sürücüler direğin devrilmesinden zarar görmedi. Trafik bir süre dururken, direğin kaldırılmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.


Öte yandan Yıldırım Davutkadı Caddesi üzerindeki trafik lambaları da lodos sebebiyle devrildi. Devrilen lambalar hiç bir araca zarar vermedi.

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