Ayı mantarı Keleslilerin yüzünü güldürdü

Bursa'nın Keles ilçesinde mantar çiftçilerin ek gelir kapısı oldu.

Kelesli vatandaşlar artık boş zamanlarında ormandan mantar topluyor. Ormanlık bölgeler mantar toplayan vatandaşlarla doluyor. Bazı fabrikaların yut dışına ihraç etmek için mantar alması Keleslilerin yüzünü güldürdü. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ayı mantarı ve horoz mantarı alan tezgâhların açılması sevindirdi.

Keles ormanlarında çok fazla bulunan bu mantar türleri Keles halkı için ek gelir kaynağı oldu. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçenin coğrafik yapısının yüzde 57'si ormanlık alanlardan oluşuyor. İlçe sâkinleri bu durumu fırsata çevirdi. Âile bütçesine katkıda bulunmak için her gün ormanlık alanlara giderek mantar topluyorlar. Topladıkları mantarları akşam tezgâhlara götürerek emeklerinin karşılıklarını alıyorlar.

Mantar toplayan İsmail Balkan, “Boş zamanlarımızda âilemiz ile birlikte mantar topluyoruz. Hem âile ekonomimize, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bunun için mutluyuz” dedi.