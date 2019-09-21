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Ayılar kış uykusu için enerji depoluyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor.


Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda bulunan ayılar kış uykusu öncesi bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyecekler beslenerek enerji depoluyorlar. Doğal ortamlarda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiren ayılar kışa hazırlanıyor.


302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde Kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise Kasım sonu ve Aralık ayında başlıyor.


Bu sürecin Şubat ayı ve Şubat ayı sonuna kadar devam ettiği görülüyor.

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