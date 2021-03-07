Aylar sonra ikinci el oto pazarı açıldı

Bursa'da korona virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı, yeniden kapılarını açtı. Pazarın ilk gününde araç ve insan yoğunluğu yaşanırken, fiyatların yüksek olmasından dolayı gelenler sadece bakmakla yetindi.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de ikinci el oto pazarı geçici bir süreliğine kapalıydı. Kontrollü normalleşme sonrası pazar yine aynı yerinde kuruldu. Yeni kurulan pazara araçlarını satmak için vatandaşlar akın etti. Pazarda araç ve insan yoğunluğu ilk günde göze çarptı. Ancak fiyatların yüksek olması sebebiyle yeni araç almak isteyenler sadece bakmakla yetindi.

İkinci el araba satıcıları, "Uzun bir aradan sonra pazar açıldı. Ama piyasalar şu anda düşük ve durdu. Araç satılmıyor. Sıfır araçlar çıkmaya başladı. Tabi kampanyalar yapıyorlar. Durum böyle olunca ikinci araçlar olduğu gibi duruyor. Fiyatların bu saatten sonra düşeceğini sanmıyoruz. Sadece 10 ile 15 bin arasında yüksek fiyatlı araçlarda bir enseme olur. Eski fiyatlar yok. '60 bin liraya alayım. Bir hafta sonra 70 bin liraya satayım' dönemi bitti. Bu saatten sonra fiyatlar yükselmez ama düşmez de" dedi.