Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre ilk kaza, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına önce kazayı gören diğer sürücüler yetişti. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Munevver K. (69), Evra K. (15), Esra K. (36), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza da aynı saatte Bursa Ankara yolu Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada Kevser D. (25) yaralandı. Yaralı kadın sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.