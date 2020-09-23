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Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi ile otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.


Sık sık kazalara sahne olan İnegöl-Alanyurt yolunda yine kaza meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine doğru seyir halinde olan Ömer Faruk O. idaresindeki 16 T 5501 plakalı taksi, Fulla kavşağında karşıya geçmek isteyen Ersin B. idaresindeki 16 KAK 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Taksi sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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