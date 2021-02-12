İhlas Haber Ajansı

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Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı

Bursa’da meydana gelen kazada kamyon ile kamyonet çarpıştı.

Bursa'da meydana gelen kazada kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü ölümden döndü.


Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Muhammed M. idaresindeki 16 AKV 879 plakalı kamyonet kavşağa girmek isteyen Kudbettin U. idaresindeki 16 PT 154 plakalı kamyon ile çarpıştı. Facianın eşiğinde dönülen kazada kamyonet sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır hasar alan kamyonet çekici marifetiyle kaldırıldı.


Öte yandan aynı yerde her gün kazalar meydana geliyor. Vatandaşlar artık bu kavşağa çare bulunmasını istedi.

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