Aynı yerde 3 dakika arayla 2 kaza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin yaralandığı bu kazadan 3 dakika sonra 3 araç daha birbirine girdi.

Kaza, gece saatlerinde Mudanya Bademli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, dönülmez yolda U donuşu yapmaya çalışan 16 CTR 94 plakalı araca, 16 LMU 68 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, 112 ekiplerine haber verildi. Bu arada hafif ticari aracın sürücüsü yolu emniyete almak için şeridi reflektörle kapatırken, kaza dolayısıyla yolda duran diğer otomobile de başka bir araç çarptı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, kullanılmaz hale gelen araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.

Bir yakının öldüğünü ve onun için hastaneye gittiğini söyleyen 16 LMU 68 plakalı aracın sürücüsü, "Arabalar durmuştu, onların arasından tam önüme çıkınca çarptım. Reflektör koydum, ama diğer araçlar reflektöre vurdu. 2-3 dakika sonra da diğer kaza oldu" dedi.