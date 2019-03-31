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Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı.

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