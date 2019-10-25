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Aynı yolda yine kaza

Bursa’da sık sık kazaların yaşandığı ve geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazası sonrası vatandaşların yol kapatma eyleminde bulunduğu mahallede yine kaza yaşandı.

Bursa'da sık sık kazaların yaşandığı ve geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazası sonrası vatandaşların yol kapatma eyleminde bulunduğu mahallede yine kaza yaşandı.


Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında iki araç çarpıştı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinlerin kalıcı önlemler alınmasını, yetkililerden hız kesici tümseklerin koyulmasını istedi.


Bazen aynı gün 3 kazanın yaşandığı ifade eden mahalle sakinleri, Ağustos ayı sonunda meydana gelen kaza sonrası yolu trafiğe kapatarak yolda önlem alınması için eylem yapmış, vatandaşları olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etmişti.

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