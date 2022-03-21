Ayrıntı Gazetesi 15. yaşında

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli öğretmen Hüseyin Şentürk tarafından kurulan Ayrıntı gazetesi 15. yılını kutladı.

19 Mart 2007 yılında Yenişehir'de yayın hayatına başlayan haftalık Ayrıntı Gazetesi yeniden yenilenen yüzüyle okurları ile buluşmaya devam edecek.

15 yaşına giren Ayrıntı gazetesi için düzenlenen sade kutlama programına Belediye Başkanı Davut Aydın,Gazete sahibi Hüseyin Şentürk, Gazeteciler Gürhan Adana Fatih Ak ve Tarihçi yazar Mesut Biçer katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Davut Aydın," Zor şartlarda mesleğini sürdüren yerel gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlcemizde yayın yapan Ayrıntı Gazetesine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gazeteci Hüseyin Şentürk, " Ömrümüzü eğitime adadık.İnsanlara doğruyu en iyiyi ulaştırmak için kurduğumuz gazetemiz acısıyla tatlısıyla 15. yılına girdi.Yeni dönemde yenilenen baskısı mizanpaji ve içeriği ile okurlarımızla tekrar bir araya geleceğiz" dedi.