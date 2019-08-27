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Az daha gözünden oluyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.


Olay, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. A.K'nin kestiği odun parçası makineden fırlayarak gözüne girdi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından A.K. Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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