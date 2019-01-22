Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle ‘Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenlenecek.

1918'de yılında Mehmet Emin Resulzâde başkanlığındaki Azerbaycan Millî Şûrâsı tarafından ilân edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği iş birliğiyle ‘Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı şölen düzenleniyor. 26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek programda Azerbaycanlı sanatçılar sahne alacak. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun da gösteri yapacağı programa katılmak ücretsiz.