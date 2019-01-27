Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yılı Bursa'da kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Merinos AKKM'de ‘Cumhuriyet Şöleni' düzenlendi.

Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle ‘Cumhuriyet Şöleni' gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen ve Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programa Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş adına Meclis Üyesi Turgay Yel, Azerbaycan Milletvekili Eflatun Amaşov, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularını minnetle andıklarını ifade etti. Azerbaycan Türkleri için bağımsızlığın ve özgürlüğün en büyük nişanesinin Azerbaycan Halk Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Ton, “100. Yıl Cumhuriyet Şölenimizi büyük bir ilgi ve cömertlikle destekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı 19 Mayıs ile Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilan edildiği 28 Mayıs tarihlerinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş adına söz alan Meclis Üyesi Turgay Yel, Azerbaycan muhaciri bir ailenin 3. kuşak nesli olduğunu söyledi. Çok şanslı bir nesil olduklarını belirten Yel, “Bizler bir millet, iki devletiz. Bir canım Azerbaycan bir canım Türkiye. Allah iki devletimizi de muvaffak eylesin” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Eflatun Amaşov ise, Azerbaycan'dan kucak dolusu selam getirdiğini söyledi. Türk dünyasında ilk Cumhuriyet yönetim formuna dayanan devletin, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti olduğunu anlatan Amaşov, kurulan bu cumhuriyetin tüm Türk dünyası için önemli olduğunu dile getirdi.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Şefi Abdullah Kurbani'nin yönetiminde Ankara Devlet Operası solistleri Esin Talınlı, Şenol Talınlı ve Azerbaycan Halk Sanatçısı Arzu Kurbani, Ankara Devlet Operası Piyanisti Melahat İsmayilova eşliğinde Azerbaycan ezgilerini seslendirdi. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu ise zarif dansları ile katılımcılardan büyük alkış topladı.

Programın sonunda Vali Yardımcısı Nevzat Güngör tarafından Şef Abdullah Kurbani'ye grup adına çiçek takdim edildi.