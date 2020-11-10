Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtuluşu BUÜ'de kutlandı

Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve ŞUŞA'nın Ermenistan işgalinden kurtuluşu Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜDAM'da düzenlenen törenle kutlandı.

Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Dün güne güzel bir haberle başladık. Azerbaycan'ın ilim, sanat ve kültür başkenti Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bugün yani 9 Kasımda Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü. Şuşa'nın kurtuluşunun Bayrak günü ile arka arkaya gelmesinde hüsn-i tesadüf ve tevafuk çıkarmak gerekliliğini vurgulamak isterim. 28 sene önce işgal edilen Karabağ toprağı, aynı döneme denk gelen Bosna'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı savaş ve soykırım, güneyimizde karşılaştığımız tablolara baktığımızda bugünkü halimiz hamd ve şükür ile karşılanacak bir tablodur. Bir başka açıdan bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize bir ayetle sesleniyor; “Gücünüz yettiğince güç hazırlayın.” Bu güç bilimsel, ekonomik ve toplumsal birlik gücüdür ve dolayısıyla savaş gücüdür. Bugün bir savaştan bir zaferle çıkmanız gerekiyorsa o savaşı kazanacak bilime, teknolojiye ve silah gücüne sahip olmanız gerekir. Dış ülkelerin desteğine muhtaç olmaksızın, size koyacakları ambargolara göğüs gerebilmek için de iktisadi güce sahip olmanız gerekir. Azerbaycan 1992 yılında Ermenistan ve yandaşları karşısında bilim, ekonomi ve toplumsal birlik gücüne henüz sahip olamadığı için muvaffak olamadı. Bugün Azerbaycan hem ekonomik hem de savunmada belirli bir güce erişti. Yeni neslin bilime ilgisi ve başta Türkiye olmak üzere Türk dünyası ile geliştirdiği sıkı ilişkiler nedeniyle oluşturduğu birlik beraberlik Cenab-ı Hakk'ın o emrinin sonucunu bize gösteriyor. Dün Şuşa bunlar sayesinde işgalden kurtarıldı ve inşallah yarın da diğer şehirlerimiz için bu müjdeler gelmeye devam edecek” dedi.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ise, “Bugün iki bayram yaşıyoruz. Dün sabaha karşı Şuşa'nın işgalden kurtarılması haberini gözyaşları içerisinde izledim. 1992 yılında Karabağ işgal edildiğinde 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydim. Azerbaycan Türkü arkadaşlarımı vatanlarını savunmaları için gözyaşları içerisinde Azerbaycan'a gönderdiğimizi daha dün gibi hatırlıyorum. İçimizin kan ağladığı bir dönemdi. Ama gün geldi ortaya başka bir Azerbaycan çıktı. Bu kez Ermenistan'ın karşısında düzenli bir orduya sahip Azerbaycan ve kardeşine yardımda kapıyı ardına kadar açan bir Türkiye var. Şükürler olsun ki Cenab-ı Hakk bize bu günleri gösterdi. Rabbimden aynı müjdeleri Doğu Türkistan için de vermesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı konuşmasında, “28 yıllık ıstırabın son noktasının geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Bu benim rüyalarımdan biriydi ve Allah bunu görmeyi bana nasip etti. Azerbaycan Türkleri en sakin olanlarımızdandır. Ama nasıl aslanlar gibi savaşan bir ordu olduğunu bütün dünya gördü. Karşımızdaki bütün devletler bunu gördü ve şaşkınlar. İnşallah bunun sonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Şuşa'da olduğu gibi yarın da Hocalı'da ezan seslerin duyulmasını Allah bize nasip etsin, bütün umudum budur. Şuşa Türk düşünce hayatının, Türk milliyetçiliğinin ve Türk edebiyatının temellerine çok büyük katkılar koyan insanların doğum yeridir. Ahmet Ağaoğlu bunlardan biridir. Şuşa tekrar Türk yurdu oldu. Türk dünyasının üzerinde güneşin hiç batmamasını diliyorum” dedi.

Törende söz alan TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir konuşmasında “Çok gururlu ve heyecanlı günlerdeyiz. Türk milletinin son zaferini bugün kutlayacağız. Şuşa tekrar Türk yurdu oldu. Şuşa henüz kurtarılamamışken kurtarıldığı günü mehterle kutlamak hep gönlümüzden geçen bir şeydi. Bunu da Türk dünyasının Bursa'daki kalbi olan TÜDAM'da yapmak kaçınılmazdı. Karabağ işgal edildiği günden beri her Türkün içi yanar. Bu da şiirlere türkülere yansımıştır. Zaferin hayırlı olmasını diliyor, tüm Karabağ'ın bir an önce işgalden kurtarılmasını Rabbimden diliyorum” dedi.