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Azerbaycan'a bir destek de Gürsu'dan

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgâl edilen topraklarını geri kazanma mücadelesine destekler çığ gibi büyürken, bir destek de Gürsu Belediyesi’nden geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgâl edilen topraklarını geri kazanma mücadelesine destekler çığ gibi büyürken, bir destek de Gürsu Belediyesi'nden geldi.


Azerbaycan ordusunun, topraklarını Ermeni işgâlinden kurtarmak maksadıyla başlattığı operasyona için Azerbaycan ve Türk bayrakları yan yana olarak Gürsu Belediyesi hizmet binasına asıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ın işgâlini kınıyoruz. İki devlet, tek millet olduğumuz kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu vurgulamak istedik. Memleket olarak, millet olarak, maddî ve manevî bütün gücümüzle dost ülkemiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu dünyaya haykırmak istiyoruz. Orada bulunan bütün soydaşlarımızı, kardeşlerimizi, cephede savaşan bütün askerlerimizi Allah korusun. Kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde muvaffakiyet diliyorum” dedi.

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