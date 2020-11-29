Azerin'den havalimanında arabalı konser

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Bursa'da 4 Aralık'ta sahne alacak. Konser, Yunuseli Havaalanı'nda arabalı olarak yapılacak. 350 araç kapasiteli ücretsiz konser için tüm yerler rezerve edilirken, konser Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 4 Aralık saat 20.00'de ‘Tek millet iki devlet kardeşlik' sloganı ile Bursa Yunuseli Havaalanı'nda sevenleri ile buluşacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında konseri vatandaşlar arabalarından dinleyecek. Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile gönüllerde taht kuran Azerin, konserin duyurusunu da sosyal medya hesaplarından yaptı. Azerin, “Aziz ve değerli Bursalılar, Karabağ zaferi ile kelimelerle anlatılamayacak kadar mutlu olduğunuzu biliyorum. Bu mutluluğu 4 Aralık'ta Yunuseli Havaalanı'nda saat 20.00'de gerçekleştireceğim ‘Tek Millet İki Devlet' konserimle taçlandırmak için her birinizi konserime bekliyorum. Sizleri canı gönülden kucaklıyor, Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileği ile” mesajını paylaştı.

350 araçlık ücretsiz konser için tüm yerler ayırtılırken, rezervasyon yaptırmayan vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Youtube hesabından konser canlı yayınlanacak. Araçların konser alanına girişteki yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla 18.45'ten itibaren konser alanına araç girişi yapılacak. Rezervasyon yaptırmayan araçlar alana alınmayacak. Girişte tüm araçlara Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı hediye edilecek. Yaklaşık 1,5 saat sahnede repertuvarındaki parçaları söyleyecek olan Azerin ve orkestrası, Bursa mehter takımı ile birlikte bir de marş seslendirecek.