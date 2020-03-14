Azı karar çoğu zarar; soframızdaki tuz

Gıdalarda kullandığımız sofra tuzu sodyum ve klorür içerir. Sofra tuzu olarak tükettiğimiz bu tuzun 1 gramında 400 mg sodyum bulunur. Sodyum ve klorür vücudumuzun işlevini optimal görebilmesi için hayati önem taşıyan elektrolitlerdendir. Fakat bu maddelerin günlük kullanım miktarı da tavsiye edilen seviyeyi geçmemelidir. Fazla tuz tüketimi hipertansiyon, kalp ve damar hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme ve kemik erimesi gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor.

Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar konu hakkında bilgi verdi. Son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışmada tuz ile kalp ve damar hastalıkları ve hipertansiyon ilişkisi ortaya konulduğunu belirten Uz. Dr. Buket Gökpınar, tuz tüketiminin yüksek olduğu toplumlarda hipertansiyon sıklığının da yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu yüzden günlük önerilen tuz miktarını aşmamak sağlığımız için büyük önem taşır. Sağlıklı erişkinlerde önerilen maksimum tuz miktarı 6 gramdır. Bu değer hipertansiyon, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, börek yetmezliği, inme, diyabet ve kemik erimesi olan hastalarda daha düşük seviyededir. Günlük tuz ihtiyacı belirlenirken kişinin yaşı, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve çevresel faktörler ya da aşırı terlemeye yatkınlık gibi yapısal ve mevsimsel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde tuz tüketimi önerilen seviyenin çok üstündedir. Bunun nedenlerine bakıldığında ülkemize özgü nedenler de dikkati çekmektedir. Belirli gıdaların hazırlanışında (konserve, turşu, salça, peynir, zeytin vs) yüksek miktarda tuz kullanılmaktadır. Yani yemeğe ekstra tuz eklenmese bile yüksek miktarda tuz tüketilmektedir. En çok tüketilen gıda maddelerinden ekmeğin 100 gramında 1,5-2 gram tuz olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıylatuz tüketimi konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Sonuç olarak ‘'tuz tüketimi' gerekenin çok üstünde olan ülkemizde bu konuda farkındalığın arttırılması toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır'' dedi.