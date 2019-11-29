İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azra Sevinç gümüş grupta

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Türkiye Şampiyonası’nın ardından gümüş gruba yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Türkiye Şampiyonası'nın ardından gümüş gruba yükseldi.


Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Optimist, Laser Yelken Türkiye Şampiyonası İstanbul Büyükçekmece'de yapıldı. 18 şehir, 50 takım ve 600 sporcunun mücadele ettiği yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 5 sporcusuyla katıldı. 6 günde 8 yarışın yapıldığı organizasyonda Büyükşehirli sporcu Azra Sevinç topladığı 263 puanla gümüş gruba yükselerek 55'inci sırada yer aldı. Genç sporcu bu sonuçla 2020 Yıldızlar Türkiye Kupası'nda katılmaya aday sporculardan biri oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.