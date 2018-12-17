Baba-kız muhtarlık için yarışıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde baba ile kızı iki ayrı mahallede muhtar olabilmek için yarışıyor.

Tabaklar Mahallesi ve Tavşanlı Mahallesi'nde 31 Mart'taki seçimlerde baba-kız, ikamet ettikleri iki ayrı mahalleden muhtar adayı oldu. 5 yıldır Tabaklar Mahallesi'nde ikamet eden Karacabey Ticaret Borsası Genel Sekreterliği'nden emekli Mustafa Özen, muhtarlığa adaylığını açıkladı. Tabaklar Mahallesi'nin son 5 yıldır yerinde saydığını ve daha da kalkınıp güzelleşmesi gerektiğini belirten Özen, hizmet konusunda çok iddiâlı olduğunu vurguladı. Tabaklar'da yaşayan vatandaşlardan destek isteyen Mustafa Özen, iyi niyetlerle yola çıktığını belirterek, mahallesi için gece gündüz demeden çok çalışacağının sözünü verdi.

Tavşanlı Mahalle Muhtarlığına aday olan Mustafa Özen'in kızı Dilek Toprak da, Karacabey'in ilk kadın muhtarı olmayı hedefliyor. Bu konuda kendisine çok güvendiğini vurgulayan Toprak, kadın elinin değdiği her şeyin daha da güzel olduğuna dikkat çekti. Tavşanlı'da oturan seçmenlerin oylarına tâlip olduğunu duyuran 2 çocuk annesi Dilek Toprak, başarılı olacağına inandığını söyledi.