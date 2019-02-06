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Baba oğul aynı mahalleye muhtar olmak için yarışacak

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 237 nüfuslu kırsal Heceler Mahallesi’nde 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde baba ile oğlu mahalle muhtarlığına aday oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 237 nüfuslu kırsal Heceler Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde baba ile oğlu mahalle muhtarlığına aday oldu.


Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi 31 Mart Yerel seçimlerinde ilginç bir muhtarlık seçimine sahne olacak. Heceler Mahallesinde halen muhtarlık görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan ve aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı olan Ali Sevinç'e karşılık, oğlu Zafer Sevinç muhtarlığa aday olduğunu açıkladı. Heceler mahallesinde baba ve oğlu muhtar olmak için yarışacak. Mahallede 237 nüfus bulunuyor.

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