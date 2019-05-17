İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babasına kızdı evi yaktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde babasına kızan bir şahıs evi yaktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde babasına kızan bir şahıs evi yaktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Salih.Ç.S. ile babası Nihat S. sabah saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü ve gencin öfkeden ikamet ettikleri evi yakmaya çalıştığı kaydedildi. Dairede hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Şüpheli olayın ardından evden bıçak alarak dışarıya çıktığı öğrenildi. Şüpheli, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.