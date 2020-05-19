Babasını meyve bıçağı ile öldürdü

Bursa'da tartıştığı babasını meyve bıçağı ile öldüren genç, polis karakoluna giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki S.A. ile 32 yaşındaki oğlu E.A. arasında tartışma çıktı. Mutfaktan aldığı meyve bıçağını babasının göğsüne saplayan E.A. suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp kaçtı. Ağır şekilde yaralanan S.A. komşuları tarafından çağrılan 112 ambulansıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suç aleti bıçak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken, olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra Çekirge Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.