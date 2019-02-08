Babasını öldüren kızın akıl sağlığına bakılacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesine şiddet uyguladığı gerekçesi ile babasını öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi. Sanığın annesi, mahkeme başkanının, "Eşinin öldüğüne üzülüyor musun" sorusuna, "Eşimin öldüğüne değil, kızımın cezaevine düştüğüne üzülüyorum" diye cevap verdi.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde 2017 yılı 10 Kasım tarihinde meydana geldi. Kemal Künilli ile Gülçin Kunilli arasında evde başlayan tartışma büyüyünce, öfkeli koca, karısını dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künilli, annesini dövmeye başlayan Kemal Künilli'ye kızarak evde bulunan tabancayla babasını öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal Künilli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı mahallede oturan Kemal Künilli'nin kız kardeşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara Künilli, ilk ifadesinde, “Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim” dedi.

Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne çıkarılan anne-kız, verdikleri çelişkili ifadeler sonucu tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anne-kız hakkında “kasten yakın akrabayı” öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiylle Bursa 7.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Anne Gülçin Künilli, ilk duruşmada verdiği savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesine Dilara Künilli katılmazken, annesi Gülçin Kunilli ile avukatları hazır bulundu. Anne Gülçin Künilli, cezaevinde bulunan kızı Dilara'nın rahatsız olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, “Eşinin öldürülmesine üzülmüyor musun” sorusuna Gülçin Künilli, “Eşim bana ve çocuklarıma çok çektirdi. Eşimin ölümüne üzülmüyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu olan Dilara Künilli'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi. Ayrıca genç kızın aklî dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul İhtisas Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.