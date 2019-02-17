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Baca yangını paniğe sebep oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.


Yenice Mahallesi Demircizade Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine merdivenli araç dahil 2 itfaiye aracıyla gelen itfaiye personeli yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşlar meraklı gözlerle olan bitine izledi. Zamanında fark edilen yangın muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.


Öte yandan İnegöl'ün en işlek caddesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri gelişi güzel araçların park etmesi sebebiyle zor anlar yaşadı.

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