İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bacası tutuşan fabrikada yangın devam ediyor

Bursa’nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Yangının kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıktığı sanılıyor.


Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada kumaş kurutmaya yarayan makinenin aşırı ısınması sonucu Ram bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün fabrikayı sardı. Bacadaki yangını fark eden işçilerin fabrikayı boşaltmasıyla herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


Ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.


Öte yandan görgü tanıkları itfaiyenin yangını kontrol güçlükle kontrol altına aldığını belirterek, "Fabrikalarda yangın eğitimi yok. Eğer yangın büyüseydi, ormana sıçrama durumu da olabilirdi"dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.